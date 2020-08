Esce di strada e si ribalta più volte con l’auto: conducente miracolato a Cimafava

Grave incidente oggi, domenica 23 agosto, in località Cimafava, nel comune di Carpaneto: per cause da accertare, un uomo ha perso il controllo della propria auto mentre procedeva lungo la strada Provinciale 10. Un’uscita di strada caratterizzata da più ribaltamenti: il conducente è stato addirittura sbalzato all’esterno dell’abitacolo, ma fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi. Le sue condizioni sono state infatti giudicate molto serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. In un primo tempo era stato attivato il servizio di elisoccorso, ma gli operatori del 118 di Roveleto e i volontari della Pubblica Assistenza di Carpaneto hanno comunicato come non fosse necessario l’intervento del velivolo che ha così fatto rientro a Parma. L’uomo è stato condotto in ambulanza all’ospedale di Piacenza.

