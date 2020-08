Pontenure, 77enne colpito da un malore si accascia al suolo e muore in strada

I soccorritori hanno provato a rianimarlo per più di un’ora, ma non c’è stato nulla da fare. Malore fatale questa mattina, venerdì 28 agosto, per un uomo di 77 anni che, mentre era intento a passeggiare con la figlia nella via centrale di Pontenure, si è improvvisamente accasciato al suolo. Subito sono intervenute sul posto la Croce Rossa di Cadeo con due automediche, per cercare di salvare la vita all’anziano che purtroppo, nonostante i soccorsi, non ce l’ha fatta.

Un drammatico episodio che ricorda quanto accaduto durante il lockdown nella stessa zona, quando un uomo (uscito di casa da pochi minuti) morì in seguito ad un arresto cardiaco.