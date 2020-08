Travo, lavori di consolidamento alle scuole. Avvio lezioni regolare

Sono partiti a metà settimana i lavori di consolidamento dei pilastri portanti delle scuole di piazza Trento a Travo. Un intervento effettuato su richiesta del sindaco Lodovico Albasi, per prevenire possibili rischi statici per l’edificio dopo l’improvviso crollo del tetto del vicino municipio avvenuto a luglio. Perizie alla mano – dalle quali non è emersa nessuna criticità immediata ma carenze sui materiali dei pilastri principali – la scelta è stata quella di rinforzare la struttura con lavori da 100mila euro, che dovrebbero terminare in tempo per poter riaprire regolarmente il prossimo 14 settembre.

Si tratta comunque di una anticipazione di ulteriori lavori di adeguamento anti-sismico che erano già previsti e pianificati per il giugno del prossimo anno, e che di fatto hanno allontanato il rischio di dover cercare altri locali per l’attività scolastica.

E a proposito di ripartenza dell’anno scolastico martedì sera alle 20.30 si terrà nella sala polivalente del Comune un incontro pubblico per illustrare i lavori, per fornire chiarimenti sul trasferimento dei servizi scolastici all’Unione Montana e sulle nuove direttive legate al coronavirus.

Per evitare sovraffollamenti, è invitato un solo genitore per nucleo famigliare.