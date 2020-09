Ripresa delle lezioni, scuole cittadine sorvegliate dalla questura

Visita istituzionale alla sede di Libertà per il questore Filippo Guglielmino, entrato in servizio a Piacenza dai primi di giugno dopo la partenza di Pietro Ostuni. Accompagnato dal vicequestore vicario Maria Elisa Mei, Guglielmino ha incontrato i giornalisti delle redazioni e, con il direttore di Telelibertà e Liberta.it Nicoletta Bracchi, ha tracciato un bilancio dei primi tre mesi a Piacenza. “Sono stato accolto bene – ha dichiarato -, è una città operosa ed empatica. Sono stati mesi movimentati, anche per i cambi ai vertici istituzionali. E’ un’esperienza positiva e stimolante”.

Prima di Piacenza, Guglielmino era questore a Lecco, provincia al confine con Bergamo, area duramente colpita dal Covid come quella di Piacenza. In merito alle normative anticontagio, Guglielmino ha annunciato un nuovo servizio per l’avvio dell’anno scolastico: “Da intese raggiunte con l’Ufficio scolastico provinciale – ha spiegato – durante la prima settimana, attiveremo un servizio per garantire, in modo sobrio e discreto all’esterno degli istituti, l’osservanza delle misure di distanziamento tra gli studenti”. I contagi recenti riguardano prevalentemente persone giovani. “E’ giusto divertirsi e fare vita sociale ma il virus è insidioso e per questo consiglio ai ragazzi di essere consapevoli e mantenere gli atteggiamenti corretti per rispetto verso se stessi e per gli altri”.

Alla sede di via Benedettine, il questore si è soffermato anche sul rapporto con la stampa: “C’è una collaborazione consolidata. La stampa, tra le altre, è la voce dell’opinione pubblica ed è importante anche per rafforzare il concetto di sicurezza percepita. Noi dobbiamo fare bene le nostre attività e dobbiamo farle conoscere anche per andare ad equilibrare gli strascichi di fatti di cronaca incresciosi”.