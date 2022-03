“Questo non è amore” Campagna della Polizia contro la violenza di genere

In occasione della giornata internazionale della donna, la polizia di stato ha allestito un gazebo in piazza Cavalli per promuovere il progetto – in chiave nazionale – di sensibilizzazione dal titolo “Questo non è amore”. Un occasione per comunicare e ampliare la conoscenza delle strutture sanitarie presenti sul territorio, le case famiglia, i centri antiviolenza e i tanti servizi a disposizione delle vittime di reati gravi come la violenza domestica o la violenza di genere.

Presso il banchetto, un gruppo di agenti è rimasto a disposizione dei cittadini e delle cittadine piacentine per tutto il pomeriggio con l’intento di fornire informazioni, spiegando forte chiaro che se “ti controlla gelosamente, ti umilia, ti deride, ti colpevolizza e condiziona i tuoi gusti e le tue scelte…questo non è amore”.

Durante il pomeriggio si sono ritrovati davanti al gazebo, il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri, il prefetto Daniela Lupo e il questore Filippo Guglielmino. “Il momento di oggi – ha spiegato il prefetto – è un puntino più colorato rispetto a quello che fanno quotidianamente le forze dell’ordine e i servizi sociali a sostegno e supporto delle donne”. “Dare voce a chi è più fragile – ha proseguito il prefetto di Piacenza – e a chi ha paura di parlare è un compito fondamentale, per questo la capacità di ascolto che stanno sviluppando le forze dell’ordine e tutta la rete dell’associazionismo è un faro, nonché un punto di forza”.

D’accordo con lei, il questore Guglielmino ha riferito che “i casi di violenza purtroppo non sono infrequenti. Noi interveniamo in seguito ai maltrattamenti in famiglia o per violenza di genere. Inoltre abbiamo un posto di polizia in ospedale dove riusciamo a scoprire casi di reati che purtroppo spesso non vengono tradotti in denunce”. Il Prefetto Daniela Lupo ha infine concluso affermando che “le donne non sono sole e neanche i loro bambini lo sono. Denunciare è la carta vincente”