Invalida esce pochi minuti per fare la spesa, torna e trova la casa svaligiata

Esce per andare a fare la spesa e quando rientra nel suo appartamento alcuni quadri, tra cui diversi del noto pittore Carlo Scrocchi, sono spariti. È quanto è accaduto a un’inquilina di uno degli alloggi Acer che si affacciano su piazza Garibaldi, sopra la biblioteca comunale di Borgonovo.

La donna, che è invalida ed esce solo una volta a settimana per andare a fare la spesa, l’altra mattina ha lasciato l’alloggio per poco tempo. Al suo rientro ha notato che diversi quadri erano spariti.

