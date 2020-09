Malmenato e minacciato da tre aggressori prima in piazza Duomo e poi sul Corso

Un ventenne è stato aggredito e malmenato da tre coetanei all’alba di oggi, 17 settembre, in piazza Duomo, a Piacenza. Il giovane è poi riuscito ad allontanarsi, ma è stato seguito dal gruppetto, che lo ha raggiunto nel tratto finale di Corso Vittorio Emanuele, dove lo ha di nuovo spintonato e insultato.

E’ stato lo stesso ragazzo a chiamare il 118, che lo ha soccorso proprio sul Corso e lo ha portato in ospedale, dove è stato medicato, fortunatamente in condizioni non serie.

Indaga la polizia, che ha immediatamente sentito la vittima (prima che si allontanasse volontariamente dal Pronto soccorso), la quale ha detto di conoscere solo di vista i suoi aggressori.

La lite sarebbe scoppiata per futili motivi, probabilmente anche a causa dell’alcolemico elevato dei protagonisti.