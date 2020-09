Fugge all’alt ma viene rintracciato, 37enne guidava senza patente

I carabinieri hanno intimato l’alt al posto di blocco alla Veggioletta ma un 37enne anzichè fermarsi è fuggito in direzione Gragnano. I militari hanno iniziato l’inseguimento ma, visto che il conducente viaggiava a folle velocità, hanno desistito per evitare di mettere a repentaglio la sua incolumità e quella degli altri utenti della strada. La targa era già stata annotata dai carabinieri che poco dopo hanno rintracciato e denunciato il 37enne, ritenuto responsabile di guida senza patente per aver reiterato la violazione nel biennio. L’agente di commercio verrà sanzionato anche per tutte le violazioni al Codice della strada.

