Gragnano, adeguamento sanitario delle scuole: lavori per 100mila euro

Ammontano a 100mila euro i lavori eseguiti dall’amministrazione comunale di Gragnano, principalmente concentrati nei locali della scuola primaria poiché quelli della media non presentano particolari criticità, per garantire agli studenti il distanziamento e la presenza in sicurezza.

Da quattro aule adiacenti ne sono state ricavate due mentre dall’ampio spazio mensa sono stati ricavati due locali: un’aula e uno spazio per l’accoglienza. Altri lavori sono stati realizzati nei locali in passato occupati dall’appartamento del bidello ricavando un’aula e la sala dedicata all’isolamento di eventuali casi sospetti. Sono stati inoltre ristrutturati bagni e adeguati gli impianti elettrici. Altri lavori, come tinteggiature di aule, sistemazione dell’area esterna, acquisto di tende oscuranti e altre attrezzature da esterno, sono stati previsti per la scuola materna.