Ex mercato ortofrutticolo, scoppia un altro incendio: fermato un senzatetto

Incendio nell’ex mercato ortofrutticolo di Piacenza. Stamattina (29 novembre) i vigili del fuoco sono intervenuti nell’area abbandonata tra via Colombo e via dei Pisoni per spegnere le fiamme – probabilmente di origine dolosa – divampate all’ultimo piano di una palazzina fatiscente. Sul posto anche gli agenti di polizia, i quali hanno individuato un senzatetto che potrebbe essere informato sulle dinamiche di quanto accaduto. Si tratta dell’ennesimo incendio scoppiato nell’ex mercato ortofrutticolo di Piacenza, dell’ennesimo rogo acceso tra le mura degradate di un complesso che – ormai da tempo – viene usato come riparo notturno dai clochard della città.

