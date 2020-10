Sfonda un muretto e scappa: rintracciato grazie alle telecamere

Un automobilista si è schiantato di notte con la sua auto contro una cancellata e un muretto in piazzale Gramsci in ingresso a Castel San Giovanni. L’uomo non si è fermato ed è stato rintracciato dalla polizia locale che ha utilizzato i filmati delle telecamere e ha seguito le tracce lasciato sull’asfalto. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

