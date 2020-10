Colpo da migliaia di euro in via Romanini: ladri svuotano la cassaforte

Colpo da migliaia di euro per una banda di ladri che ieri, 1° ottobre, ha svaligiato un appartamento di una palazzina in via Romanini a Piacenza. Stando a una prima ricostruzione, i soliti ignoti (approfittando dell’assenza dei padroni di casa) sono riusciti ad introdursi all’interno dell’abitazione forzando la porta blindata. Dopodiché hanno messo a soqquadro due stanze, aprendo la cassaforte e facendo razzia di gioielli per qualche migliaio di euro. I proprietari, una volta rientrati intorno alle 14.45, hanno subito avvertito la polizia.

