Crollo del ponte, Castelli: “Preoccupano l’arrivo dell’inverno e le emergenze sanitarie”

Trovare soluzioni di viabilità alternative, anche in previsione dell’arrivo dell’inverno; capire come affrontare le emergenze sanitarie, soprattutto per le fasce più deboli e gli anziani, cercare di rimediare al tracollo economico degli operatori che vivono grazie al traffico sulla statale 45; capire le cause dell’improvviso collasso e indagare sulle responsabilità; progettare e soprattutto realizzare un nuovo viadotto di collegamento tra le due sponde del Trebbia dopo il collasso del ponte Lenzino avvenuto sabato 3 ottobre.

Sono tanti i punti scoperti di una situazione di emergenza, per la quale, secondo quanto riferito dall’assessore regionale ai trasporti Andrea Corsini, la regione chiederà al Governo l’attivazione dello stato di emergenza. Sindaci, Prefettura, Procura, carabinieri, tecnici, sono tutti al lavoro – ognuno per quanto di propria competenza – per cercare di dare risposte a tutti i quesiti.

La procura di Piacenza ha aperto un fascicolo di indagine e indagini saranno condotte dai carabinieri; al momento non sono ancora state formulate ipotesi di reato. In Prefettura si è tenuto un importante tavolo di lavoro dove si è discusso di viabilità alternativa. In mattinata i tecnici Anas hanno iniziato i sopralluoghi per verificare la sicurezza e la viabilità delle strade alternative.

“Le vie alternative salgono in quota – spiega il sindaco di Cerignale, Massimo Castelli – e con l’arrivo dell’inverno ci saranno problemi di viabilità. Anas dovrà collaborare per risolverli”.

Il primo intervento è stato quello di riorganizzare il trasporto scolastico, ma un altro problema che preoccupa i sindaci è quello della dilatazione dei tempi necessari per raggiungere l’ospedale di Bobbio e Piacenza. L’ipotesi avanzata da Castelli è che si valuti di orientarsi verso la Liguria.

Per quanto riguarda il ponte si punta alla realizzazione, entro sei mesi, di un viadotto provvisorio che consenta poi di progettare e costruire una nuota e definitiva struttura di collegamento sulla statale 45.