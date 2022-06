Revocate le misure cautelari, gli ex sindaci Castelli e Guarnieri tornano liberi

Gli ex sindaci Massimo Castelli e Mauro Guarnieri sono tornati liberi, in attesa della fine delle indagini per corruzione e appalti truccati ancora in corso che li avevano portati dall’alba del 10 febbraio agli arresti alle Novate e poi ai domiciliari. Liberato anche il responsabile dell’ufficio tecnico di Ferriere Carlo Bruno Labati. La giudice per le indagini preliminari Sonia Caravelli ha accolto le istanze di revoca delle misure cautelari su richiesta dell’avvocato dell’ex sindaco di Cerignale, Ettore Grenci, di quello dell’ex primo cittadino di Corte Brugnatella, Luigi Salice, e di Massimo Saltarelli, che difende Labati. Tra le ragioni, il fatto che siano trascorsi ormai cinque mesi dagli arresti e un notevole lasso di tempo dall’inizio delle indagini nel 2018, la buona condotta, l’assenza di cariche pubbliche.

