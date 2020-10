Al via ai lavori per il nuovo centro sportivo. Fine prevista: agosto 2021

Non è una vera e propria “prima pietra” quella posata questa mattina, martedì 6 ottobre, a Gragnano per simboleggiare l’inizio dei lavori del nuovo centro sportivo, che sorgerà nei pressi della scuola elementare, ma bensì una capsula del tempo; una scatola, per non dimenticare un 2020 difficile, contenente pensieri, speranze, testimonianze, oggetti, tra i quali una copia del quotidiano Libertà, che verrà dissotterrata tra vent’anni. La cerimonia, voluta fortemente dal sindaco di Gragnano Patrizia Calza e dalla sua amministrazione, ha visto la partecipazione degli studenti della scuola elementare e media che usufruiranno del centro sportivo tra un anno. I lavori della maxi palestra comunale, cinque volte più grande dell’attuale, dovrebbero infatti terminare nell’agosto 2021 e sarà a disposizione, non solo delle scuole, ma anche delle associazioni sportive.

