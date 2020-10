Tragico schianto a Verona: morta una piacentina di 63 anni

Una donna di 63 anni di Piacenza, Silvana Putzu, ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato ieri tra i caselli di Soave e Verona est, lungo l’autostrada A4.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, così come riportato dal quotidiano L’Arena, l’impatto è nato dal tamponamento di un altro camion contro l’auto della donna, che ha poi finito la sua corsa contro un mezzo pesante che la precedeva: un impatto tremendo, che non ha lasciato scampo alla 63enne.

Silvana Putzu era dipendente di una cooperativa sociale di Piacenza e stava tornando a casa dopo essere stata a Verona, in una delle strutture gestite dalla società.

