Cleanker per catturare anidride carbonica, inaugurato il progetto

Taglio del nastro per l’inaugurazione dell’innovativo progetto di cattura della Co2, chiamato “Cleanker” alla Buzzi Unicem di Vernasca. Stefano Consonni, presidente Leap e professore di sistemi per energia e ambiente del Politecnico di Milano ha spiegato che, nonostante le difficoltà incontrate, il progetto entra oggi in una fase fondamentale.

Antonio Buzzi, direttore operativo e Luigi Buzzi, direttore tecnico, sono entrati nel merito del progetto, spiegando le problematiche dell’industria del cemento e auspicando che, come i problemi tecnici sono stati risolti dalla tecnologia e dalla bravura degli ingegneri, altrettanto si possa fare con le problematiche politiche e sociali. Francesco Rolleri, presidente di Confindustria Piacenza, ha espresso, al termine della presentazione, la soddisfazione per questo progetto che diventa realtà e che potrebbe essere un grande passo in avanti non solo per il territorio piacentino.