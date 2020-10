Ingresso del nuovo vescovo, limitazioni al traffico in centro a Piacenza

10

E’ in programma domenica 11 ottobre la cerimonia di insediamento di monsignor Adriano Cevolotto alla guida della Diocesi di Piacenza – Bobbio.

La messa verrà trasmessa in diretta da Telelibertà e dal sito Liberta.it a partire dalle 15.30. Sulla pagina Facebook di Liberta.it sarà possibile seguire in diretta le tappe della prima giornata piacentina del nuovo vescovo. Alle 10.30 monsignor Cevolotto sarà alla parrocchia di San Lazzaro, alle 11 in Santa Maria di Campagna, 11.30 alla Caritas e alle 12.30 pranzerà alla Casa del Clero Cerati mentre alle 14.45 in Sant’Antonino incontrerà 72 giovani della Diocesi.

Per consentire lo svolgimento delle celebrazioni in sicurezza, il Comune di Piacenza ha previsto alcune limitazioni al traffico.

Dalle ore 11 di domenica 11, sino al termine dell’evento o sino a quando le forze dell’ordine lo ritengano opportuno, sarà istituito il divieto di circolazione in via Pace, Chiostrini del Duomo, piazza Duomo, via Romagnosi (tra via Carducci e piazza Duomo), via Daveri, via Legnano, vicolo Pazzarelli, via Chiapponi, via Sopramuro (da via Frasi a via Chiapponi), Chiostri del Duomo, via Vescovado e via Prevostura. Dal provvedimento sono esclusi unicamente i residenti e i mezzi autorizzati. In particolare, i residenti in via Pace potranno percorrere la strada in entrambi i sensi di marcia, in accesso e in uscita su via Scalabrini; i residenti in via Daveri e via Legnano potranno anch’essi transitare in entrambe le direzioni, in ingresso e uscita su via Roma.

Già dalle ore 10, sino al termine delle celebrazioni, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, nei tratti delimitati dall’apposita segnaletica, in via Pace, piazza Duomo, via Vescovado, via Prevostura, Chiostri del Duomo, via Daveri e via Legnano. L’area di parcheggio dei Chiostri del Duomo sarà riservata ai soli mezzi autorizzati, identificati dallo specifico contrassegno apposto sul parabrezza.

Inoltre, dalle ore 10 di domenica 11 ottobre, sino al termine dell’evento, sarà consentito a tutti i veicoli il transito in via Roma, nel tratto compreso tra via Legnano e via Cavour interno alla Ztl, con disattivazione della funzione di sanzionamento della telecamera di controllo al varco Ztl di via Roma/via Legnano, per la sola durata del provvedimento.