La piacentina Zanardi domina la corsa a punti: campionessa europea

Silvia Zanardi è profeta in patria al Campionato Europeo di ciclismo su pista per le categorie Junior e Under 23 al velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola.

La piacentina si è laureata campionessa europea nella Corsa a Punti Donne Under 23, precedendo la belga Shari Bossuyt e la tedesca Franziska Brausse al termine di una gara praticamente dominata.

