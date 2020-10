Esce di strada e si ribalta con l’auto, paura a Moretta di Castello

E’ finita con l’auto nel campo ribaltata su un fianco, ma non ha avuto conseguenze. Si tratta di una donna di Ziano di 33 anni che nel primo pomeriggio di mercoledì 14 ottobre ha perso il controllo della vettura mentre andava da Castel San Giovanni verso la località Moretta. All’uscita di una curva, per cause da accertare, ha sbandato andando fuori strada.

