Club Lions e Leo, altri mille euro alla Caritas: “E’ in atto emergenza sociale”

Prosegue spedito il progetto “Oltre il virus” portato avanti dai club Lions e Leo piacentini, che in questi mesi hanno raccolto più di 5mila euro da devolvere a Caritas ed Emporio Solidale.

Questa mattina, giovedì 15 ottobre, sono stati consegnati altri mille euro al presidente della Caritas, Mario Idda: si tratta della terza donazione in questo 2020. L’obiettivo dell’iniziativa è arrivare a 10mila euro entro Natale.

La possibilità partecipare alla raccolta fondi è estesa a tutti i cittadini, i quali possono elargire la propria offerta sulla piattaforma “Rete del dono”.

“Nel frattempo, da inizio novembre, la distribuzione dei pasti ai bisognosi da parte della Caritas – ha spiegato Idda – avverrà nella mensa di via San Vincenzo e non più al centro samaritano di via Giordani. Verranno inoltre reintegrati i volontari che, a causa del lockdown, erano stati costretti a rimanere a casa”.

I DETTAGLI NEL SERVIZIO