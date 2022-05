“Caritas da 50 anni al servizio della comunità”: consegnata la Benemerenza civica

Punto di riferimento da 50 anni, che non solo dà risposte immediate a chi ha bisogno, ma restituisce dignità alle persone, accompagnandole in un percorso di riconquista della propria indipendenza. In una parola: Caritas diocesana, alla quale stamattina, 10 maggio, è stata conferita la benemerenza civica “Piacenza Primogenita d’Italia” come testimonianza di gratitudine per “l’umanità e il profondo e generoso impegno civile, nella costante adesione ai valori della solidarietà e della carità cristiana. Per la presenza viva, forte e attenta a sostegno della comunità”. La consegna è avvenuta nella cornice di Palazzo Gotico a Piacenza. “Ringrazio gli oltre 600 volontari che fanno parte di questa realtà, e che vorrei abbracciare uno ad uno – ha detto il sindaco Patrizia Barbieri. La Caritas mantiene un dialogo costante con le istituzioni e, negli anni della pandemia, ha svolto un lavoro straordinario”. Il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi aggiunge: “C’è stato bisogno di un supplemento lavorativo con la pandemia da Covid e Caritas ha dato il massimo. Ricordo gli anni in cui i giovani erano spinti da un sentimento di avversione verso la società e Caritas ha saputo convertite le energie della protesta in proposte”. Il Prefetto Daniela Lupo sottolinea: “Prima con la pandemia e oggi con l’emergenza legata all’arrivo dei profughi ucraini, Caritas continua a dare un importante contributo. Questa realtà rappresenta umanità e spiritualità”. Il direttore di Caritas diocesana di Piacenza e Bobbio Mario Idda, che ha ritirato il riconoscimento, aggiunge: “Dal 1972 promuoviamo la testimonianza di carità e ci occupiamo della cura dei più deboli. Caritas è una casa, è accoglienza, è amore”. Il vicario generale Monsignor Luigi Chiesa, in rappresentanza del vescovo Adriano Cevolotto, spiega: “Caritas non solo affronta situazioni drammatiche, ma le trasforma in opportunità. E’ un grande insegnamento”.

