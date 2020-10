Quattro etti di hashish in casa, due giovani in manette a Podenzano

Due giovani di 26 anni, entrambi residenti a Podenzano, sono stati arrestati dai carabinieri. Nelle loro abitazioni, durante le perquisizioni dei carabinieri di Bobbio, sono stati trovati 400 grammi di hashish (200 ciascuno).

I due giovani, un operaio e un disoccupato, erano incensurati. Processati in tribunale per direttissima, il giudice ha disposto per loro l’obbligo di dimora.