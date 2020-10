Il sindaco: “Non badate ai millantatori, qui acqua potabile”

“Attenzione cittadini, prestate attenzione ai truffatori che millantano che l’acqua di Fiorenzuola non sia potabile, solo per vendere le loro attrezzature”. Così avverte sulla sua pagina social ufficiale il sindaco di Fiorenzuola, Romeo Gandolfi, dopo che sulla pagina Facebook “Sei di Fiorenzuola se…” era apparso un post (poi rimosso) in cui un’azienda avrebbe pubblicizzato le sue attrezzature di depurazione dell’acqua, indicando come “non potabile” l’acqua dell’acquedotto pubblico che alimenta i rubinetti delle utenze private, legando la presunta non potabilità ai recenti lavori all’invaso di Mignano.

