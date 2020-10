Barbieri e Ponginibbi: “Lavorare insieme per affrontare le sfide”

Il sindaco Patrizia Barbieri ha ricevuto, nel pomeriggio di giovedì 22 ottobre in Municipio, il neo presidente di Confapi Industria Piacenza Giacomo Ponginibbi, accompagnato dal vice presidente Vicenzo Cerciello e dal direttore Andrea Paparo. L’incontro è stato occasione per approfondire i temi emersi durante l’assemblea generale dell’Associazione, ribadendo la reciproca volontà di collaborazione e confronto nell’ottica, condivisa, di favorire lo sviluppo economico, tutelare e promuovere l’occupazione, valorizzare l’innovazione e le competenze.

“L’Amministrazione comunale – sottolinea il sindaco Patrizia Barbieri – non lascerà inascoltato l’appello del mondo imprenditoriale per un sistema capace di garantire efficienza e di snellire la burocrazia. Siamo consapevoli delle sfide che l’emergenza sanitaria pone per il nostro tessuto produttivo, cui siamo particolarmente vicini e attenti in questo frangente per prevenire e contrastare, con tutti gli strumenti a nostra disposizione, eventuali situazioni di difficoltà”. Il presidente di Confapi Giacomo Ponginibbi ha rimarcato “l’importanza di fare squadra tra pubblico e privato, consolidando ulteriormente il dialogo avviato in questi anni per l’obiettivo comune di una crescita sostenibile, con ripercussioni positive sul mercato del lavoro e sulle opportunità qualificanti per i giovani”.