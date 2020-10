Agli studenti il compito di divulgare le buone pratiche anti-contagio

Incontro di educazione alla salute dedicato all’emergenza sanitaria in corso, per gli studenti del liceo Gioia. “L’obiettivo, più che dare consigli, è quello di aiutare a capire, quali sono le modalità di trasmissione del virus, com’è la situazione nel piacentino, dare risposte alle domande” ha spiegato Giorgio Chiaranda, dell’Unità operativa Epidemiologia e promozione della salute dell’Asl di Piacenza.

L’incontro, che si è svolto nell’aula ovale della scuola con una sola classe in presenza e tutte le altre collegate in diretta, aveva l’obiettivo di creare un momento di educazione alla salute dedicato all’emergenza sanitaria in corso.

Nell’occasione è stata presentata l’attività di “peer education” affidata a rappresentanti di classe per la salute, appena nominati e sensibilizzati sull’argomento, con il compito di divulgare le buone pratiche anti-contagio.