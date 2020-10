Il Piacenza Calcio dona mille euro alla Casa di Iris: “Orgogliosi di aiutare”

Una donazione di mille euro all’hospice “La Casa di Iris”. È l’iniziativa benefica finalizzata dal Piacenza Calcio, a favore della struttura residenziale che si prende cura dei pazienti non più gestibili a domicilio, con malattie in fase avanzata a rapida evoluzione. “Siamo molto contenti e orgogliosi di poter aiutare questa realtà – commenta il capitano biancorosso Matteo Bruzzone – la Casa di Iris si prende cura delle persone in un momento davvero difficile, promuovendo il valore delle cure palliative”.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà