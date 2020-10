Sospeso fino al prossimo 16 novembre il servizio scuolabus

A Piozzano, fino al prossimo 16 novembre, il servizio scuolabus è stato sospeso. Nonostante l’impegno dello stesso sindaco Lorenzo Burgazzoli, che nei giorni scorsi si era messo a disposizione accompagnando lui stesso i bambini a scuola ad Agazzano, ora anche questo servizio è stato sospeso. “Ho messo una pezza alla temporanea indisponibilità dell’autista dello scuolabus, che per motivi familiari a volte è costretto ad assentarsi. L’ho fatto per tentare di dare un amano alle famiglie – dice Burgazzoli – ma è chiaro che non posso farlo sempre”.

