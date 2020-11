Borgonovo, sabato apre la Bottega nel cuore. Incasso a favore di Hospice

In via Roma

Sabato 14 novembre, lungo via Roma a Borgonovo, apre Bottega nel cuore. Un luogo cioè che ha l’ambizione di portare nel cuore dei borgonovesi, e non solo, l’hospice. Entrando nella Bottega si potranno trovare sciarpe, guanti, scaldacollo e poi puntaspilli, piccola bigiotteria, gatti di stoffa, angioletti decorativi e oggetti realizzati con tecniche del riciclo creativo insieme a cesti natalizi. Il ricavato della distribuzione sarà a favore dell’hospice. A gestire la bottega saranno i volontari dell’associazione Amici dell’hospice. L’orario è sabato dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 18,30. Domenica e lunedì dalle 10 alle 12,30. Tutto è stato realizzato a costo zero per l’associazione.