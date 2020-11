“A Piacenza salvare i mercati di Natale, periodo clou per gli ambulanti”

Manca meno di un mese all’8 dicembre, la tradizionale data che sancisce l’inizio del periodo natalizio. Per gli ambulanti piacentini la priorità è chiara: “Organizzare i mercati in strade e piazze, perché rappresentano un importante introito per la nostra categoria e un segnale di speranza per tutto il territorio”, interviene Gloriana Tironi, presidente del consorzio “Mercanti di qualità”. Il nemico numero uno, ovviamente, è il Covid: la situazione epidemiologica e le regole anti-contagio consentiranno lo svolgimento di queste iniziative?

Nel frattempo, a Piacenza il settore si riorganizza: Adriano Anselmi è il nuovo referente provinciale di Fiva, il sindacato degli ambulanti in capo a Confcommercio. “La trasformazione costante delle norme ci preoccupa – interviene Anselmi – il periodo è davvero difficile, in alcuni casi il fatturato dei banchi si è persino dimezzato”. E la richiesta della clientela si è spostata su prodotti specifici: “A resistere di più – aggiunge il rappresentante locale di Fiva – sono i venditori che propongono abbigliamento domestico, pigiami, pantofole o abbigliamento sportivo, mentre il commercio degli abiti da sera è in grave crisi”. Anselmi è subentrato a Maurizio Fumi alla guida di Fiva.