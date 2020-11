Farnesiana, un residente: “Degrado al parco giochi”. La replica dell’assessore

La recinzione è mezza rotta. Un’altalena risulta inagibile. E il tavolo da picnic è scomparso. “Certo, era distrutto – dice il residente Enrico Fumi – ma perché lo si è rimosso del tutto, invece di ripararlo o sostituirlo?”. Il giardino pubblico tra via Pastore e via San Giovanni Bosco, nel quartiere della Farnesiana, si trova in preda al degrado. Il residente ci segnala una “situazione di costante abbandono e pericolo”. Ci sono infatti paletti sporgenti nell’area polivalente e pezzi taglienti della rete di ferro. “È sempre peggio – ripete Fumi – i rami degli alberi toccano per terra, la manutenzione è insufficiente”. Ma l’assessore all’ambiente Paolo Mancioppi fa sapere che l’intervento di riqualificazione del parco si terrà nelle prossime settimane.

