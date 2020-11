Frontale sulla Salsediana, non ce l’ha fatta il 24enne coinvolto nello scontro

Non ce l’ha fatta l’uomo di 24 anni rimasto coinvolto ieri, sabato 15 novembre, nel terribile scontro frontale avvenuto ad Alseno, lungo la strada Salsediana. Residente a Fidenza, le condizioni del 24enne erano parse immediatamente molto gravi e nonostante le cure prestate all’ospedale di Parma, nel corso della notte il giovane è morto. Nell’incidente erano rimaste coinvolte altre due persone, un uomo e una donna: le loro condizioni rimangono gravi, ma non sono fortunatamente in pericolo di vita.

