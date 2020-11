Un caso positivo, chiuso il comando di Polizia locale a Castel San Giovanni

Il comando del corpo di Polizia locale di Castel San Giovanni resta chiuso. Tutti gli agenti sono stati sottoposti a tampone dopo che una persona che ha avuto contatti con gli uffici è risultata positivo al coronavirus. “Sia io che tutti i colleghi siamo stati sottoposti a tampone – dice il comandate Marco Andolfi – .Nessuno di noi al momento accusa sintomi. Non possiamo però essere operativi, almeno fintanto che non si conoscerà l’esito”.

Per chi avesse urgente necessità di contattare la Polizia locale resta attivo il numero 0523 889747.

