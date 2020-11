Schianto tra un’auto e un’ambulanza, tre feriti gravi al pronto soccorso

Grave incidente oggi, lunedì 23 novembre a San Nicolò lungo la via Emilia, all’incrocio con strada Agazzana. A entrare in collisione, poco dopo le 20, sono state un’auto, una Ford Focus, e un’ambulanza. Tre i feriti, tutti in condizioni serie, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Si tratta di un paziente che stava per essere condotto all’ospedale di Piacenza, di uno dei volontari di Croce Rossa a bordo della ambulanza e l’occupante del posto da passeggero dell’utilitaria. Gravi le ripercussioni sul traffico con gli agenti di polizia stradale impegnati a ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

