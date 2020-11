Alla guida ubriaco e oltre l’orario del coprifuoco: denunciato

Verso le 22.30 del 24 novembre, ad Alseno, la pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda, nel corso di un normale posto di controllo ha fermato un’autovettura con a bordo due uomini di 36 e 47 anni. Alla guida vi era il più giovane dei due visibilmente ubriaco. Per questo è stato sottoposto all’esame dell’alcooltest che ha evidenziato valori superiori a quelli consentiti. E’ stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica. I due poi, già conosciuti quali assuntori di stupefacenti, sono stati perquisiti. Addosso avevano una modica quantità di cocaina che veniva subito sequestrata. Entrambi, inoltre, venivano sanzionati per inosservanza delle disposizioni governative emanate per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 perché erano in auto, in orario non consentito e fuori dal comune di residenza, senza un giustificato motivo di lavoro, salute o necessità.

