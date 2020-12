Da domani in vigore il nuovo Dpcm. Conte: “Sarà un Natale diverso”. LE MISURE

“Continueremo ad applicare il sistema con i colori applicati alle regioni. Un meccanismo che ci consente di dosare i nostri interventi su base territoriale. Le misure che adottiamo sono proporzionate al rischio effettivo delle singole regioni. L’RT è calato a 0,91 e sono calati anche i ricoveri: è ragionevole ritenere che in prossimità delle festività tutte le regioni saranno “gialle”.

Sono state le prime parole del premier Giuseppe Conte che in serata di giovedì 3 dicembre, ha illustrato in conferenza stampa le principali novità legate al nuovo Dpcm che entrerà in vigore da domani, venerdì 4 dicembre.

“Non possiamo abbassare la guardia e con l’arrivo delle festività: se affrontassimo questo periodo con le attuali misure applicate alle regioni “gialle”, si registrerebbe una nuova impennata. Dobbiamo scongiurare il rischio di una terza ondata a gennaio”.

E poi sono state riassunte le effettive misure: “Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti tra regioni e nei giorni 25, 26 dicembre e 1° gennaio non ci si potrà muovere dal proprio comune di residenza, se non per esigenze lavorative, di salute o gravi casi di necessità e infine per rientrare nella casa in cui si ha il domicilio o in cui si abita con continuità o periodicità”.

“Gli italiani che si recheranno all’estero, al rientro dovranno sottoporsi a quarantena e quest’ultima misura è prevista per i turisti che provengono dall’estero. Da domani e fino al 6 gennaio resteranno chiusi gli impianti sciistici e saranno sospese le crociere”.

E poi la scuola: “Dal 7 gennaio ricomincia la didattica in presenza nelle scuole superiore al 75%”.

Su cenoni e feste: “Non possiamo entrare nelle case degli italiani e imporre norme in materia, ma non possiamo che raccomandarci affinchè si utilizzi la massima cautela”.

Per negozi e centri commerciali: “Dal 4 dicembre al 6 gennaio, i negozi rimangono aperti sino alle 21. Dal 4 dicembre al 15 gennaio, nei festivi e pre-festivi, nei centri commerciali rimarranno aperti solo alimentari, tabacchi e farmacie”.

Conte ha illustrato anche la novità legata al cashless che introduce benefici per chi utilizza carte e pagamenti elettronici per l’acquisto di beni e servizi. Una misura che non sarà valida per l’e-commerce. Sarà sufficiente scaricare l’app Io sugli smartphone.

“Sarà un Natale diverso da tutti gli altri, ma non meno autentico” ha chiuso così la conferenza stampa il premier Conte.