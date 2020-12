“A spasso con il mio metro”, 250 disegni. Termine prorogato

Sta riscuotendo un notevole successo “A spasso con il mio metro”, concorso di disegno rivolto alle scuole elementari di Piacenza e provincia per la realizzazione di un disegno o uno slogan finalizzati alla personalizzazione di una mascherina: una delle tante iniziative collaterali alla Placentia Half Marathon, che nel 2021 (Covid permettendo) dovrebbe svolgersi il 9 maggio.

Sono circa 250 i disegni già inviati attraverso la pagina del sito dedicato, ma dato che il termine ultimo è stato prorogato al 18 dicembre, è certo che ne arriveranno ancora tanti altri. “Siamo tutti preoccupati dalla necessità di dover imporre ai bambini più piccoli l’uso della mascherina – spiegano gli organizzatori – il distanziamento, le impegnative regole di comportamento. Poi però ci accorgiamo che forse proprio da loro si può ricevere un esempio positivo. Guardando i disegni che hanno già inviato se ne ottiene una prova concreta. Questo è il vero motivo per cui possiamo già affermare che il concorso è un successo.

Come in ogni concorso che si rispetti, anche i premi hanno la loro importanza. Saranno soprattutto buoni-spesa per l’acquisto di materiali didattici”.

I buoni spesa sono stati consegnati agli organizzatori della Placentia Half Marathon Alessandro Confalonieri e Pietro Perotti da Antonio Villa, vice-direttore Ipercoop Gotico, Paola Rossi ed Ilaria Trioli della Zona Soci. “La Placentia Marathon è nata sotto la neve con la ormai mitica “maratona bianca” del 6 gennaio 1996 – ricordano. – Ma se è vero che la neve ci ha poi accompagnato in tante occasioni e che la manifestazione ha raggiunto negli anni un notevole successo, possiamo ben sperare che anche questa neve sia un buon segno. D’altronde dopo un anno come questo, è necessario affidarsi a qualsiasi speranza”.