C’è una data: il 9 maggio 2021 potrebbe tornare la mezza maratona

I runner piacentini possono già “cerchiare in rosso” sul calendario domenica 9 maggio 2021: questa, infatti, è la data in cui (Covid permettendo) si svolgerà la 25° edizione della Placentia Half Marathon. Originariamente in programma il 3 maggio scorso, la mezza maratona della nostra città era stata annullata dagli organizzatori a causa dell’emergenza sanitaria. Gli stessi organizzatori che oggi, con cauto ottimismo, hanno comunicato la grossa novità.

“Nel momento dell’annullamento della nostra iniziativa – fanno sapere Alessandro Confalonieri e Pietro Perotti, storici pianificatori della mezza maratona – ci eravamo ripromessi di organizzare, appena ciò fosse stato possibile, un evento sportivo e solidale denominato ‘Aspettando la 25° Placentia Half Marathon’. Di fatto, al momento, non abbiamo ancora idea di quando ciò potrà accadere, ma riteniamo di non poter abbandonare l’impegno preso, per una sorta di rispetto nei confronti di tutti coloro che stanno affrontando il Covid e la crisi che ha determinato in tutte le sue diverse forme. Nel nostro piccolo cercheremo di non perdere la speranza, continuando in maniera attiva a dare il nostro contributo, favorendo spunti di riflessione e promuovendo comportamenti corretti e solidali”.

ASPETTANDO LA 25° PLACENTIA HALF MARATHON – Si tratta di una manifestazione complessa, che prevede al suo interno diverse iniziative. La prima, l’unica che al momento ha avuto inizio, è il concorso proposto alle scuole primarie di Piacenza e provincia “A spasso con il mio metro” per la realizzazione di un disegno o uno slogan finalizzati alla personalizzazione di una mascherina. L’iniziativa si sviluppa grazie alla collaborazione con il Comune di Piacenza, Ceas Infoambiente e le scuole primarie piacentine, da anni protagoniste della minimaratona Pedibus il momento più bello e significativo della Placentia Half Marathon. Sono previsti premi individuali e di classe per l’acquisto di materiale didattico grazie al contributo di Coop Alleanza 3.0

Tutte le opere devono essere inviate in formato digitale, entro il 30 novembre, utilizzando il sito www.placentiahalmarathon.org e la pagina https://sites.google.com/view/aspassoconilmiometro/ dove è possibile trovare tutte le informazioni. Le premiazioni si svolgeranno con modalità e data da definire, verso la metà di dicembre. Tutto dipenderà dalla situazione epidemiologica e dalle conseguenti regole del momento. Le possibilità sono diverse: da un corteo per le vie della città, ad un incontro in una prestigiosa sala piacentina, a un collegamento online attraverso uno dei tanti portali che ci siamo abituati ad utilizzare.