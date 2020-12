Sbanda con l’auto, abbatte un lampione e termina la corsa nel campo

Non ha avuto fortunatamente gravi conseguenze l’uscita di strada di un’auto, avvenuta nella serata di martedì 8 dicembre alle porte di Cortemaggiore. Per cause da chiarire il giovane alla guida, un 20enne di San Pietro in Cerro, ha perso il controllo del mezzo finendo nel campo a lato della carreggiata e abbattendo nella corsa un palo della luce

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Caorso, i vigili del fuoco di Fiorenzuola, la pubblica assistenza di Cortemaggiore e l’auto infermieristica di Roveleto. Il giovane è stato portato all’ospedale di Piacenza.