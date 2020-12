Tra i primi vaccinati a Londra c’è anche il piacentino Paolo Ciardelli: “Sto bene, felice di averlo fatto”

Lavora in ospedale

In attesa che anche Piacenza possa contare sulle prime dosi (il dg dell’Ausl Luca Baldino ieri ha detto che potrebbero arrivare a metà gennaio), c’è un altro piacentino che si è già vaccinato contro il Coronavirus.

Dopo Maurizio Confalonieri (l’ingegnere che vive e lavora ad Abu Dhabi), ieri è stato il turno di un altro piacentino: Paolo Ciardelli, 28enne, che opera da circa un anno in qualità di fisioterapista al Saint Thomas Hospital di Londra. L’Inghilterra, infatti, ha dato il via a una campagna vaccinale, con precedenza agli operatori sanitari.

“Per ora sto bene – commenta – e sono strafelice: l’ho fatto perché credo nella scienza e voglio tornare alla normalità il prima possibile: viaggiare, vedere la mia famiglia e stare con i miei amici senza ansie e preoccupazioni. Sono stufo di tutte queste restrizioni, che sono però assolutamente necessarie”.

Il piacentino ha vissuto questi mesi, molti duri anche in Inghilterra, in prima linea: il reparto in cui lavora Paolo, quello di riabilitazione geriatrica, è stato assegnato all’emergenza Covid.