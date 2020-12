Vaccino antinfluenzale: arrivate altre migliaia di dosi. Ausl le ha distribuite a medici e pediatri

Vaccinazione antinfluenzale: è arrivata un’ulteriore e attesa fornitura di alcune migliaia di dosi. L’Ausl di Piacenza le aveva richieste nelle settimane scorse. Le nuove scorte sono state distribuite ai medici e ai pediatri di famiglia, per poter completare la vaccinazione delle categorie per la quale è prevista e consigliata. Oltre agli ultrasessantenni e ai malati cronici, possono richiedere il vaccino antinfluenzale anche le donne in gravidanza, gli addetti ai servizi essenziali (per esempio, gli insegnanti), i donatori di sangue, i conviventi con persone fragili e il personale degli allevamenti e macelli. Gli appartenenti a queste categorie, che non si fossero ancora vaccinati, possono prendere appuntamento dal proprio medico curante.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà