Donati 100mila euro alla Croce Rossa per l’acquisto di nuovi mezzi

Ecco i nuovi mezzi acquistati grazie alla donazione di 100mila euro da parte di Amazon di Castel San Giovanni alla Croce Rossa di Piacenza. Grazie a questo generoso contributo sono stati comprati due pulmini per il trasporto di persone con disabilità e un fuoristrada. Questi tre mezzi sono stati utilizzati nel periodo della consegna di farmaci e beni di prima necessità nell’ambito del progetto “Il tempo della gentilezza”. Successivamente saranno utilizzati per il trasporto di bambini disabili a terapia e per interventi in montagna. Sono state acquistate anche attrezzature informatiche. I mezzi sono stati presentati stamattina, 12 dicembre, presso la ex caserma dei vigili del fuoco di viale Dante, a Piacenza.

