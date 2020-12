Paura in viale Amendola: donna falciata da un Fiorino sulle strisce

Grave incidente nella serata di sabato 12 dicembre a Castel San Giovanni: una donna che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali è stata falciata da un’auto, un Fiat Fiorino. È accaduto intorno alle 20.30 in viale Amendola. Le ferite riportatate dalla donna sono serie, ma non è fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto gli uomini del 118 di Castel San Giovanni e della Croce Rossa di San Nicolò. La ferita è stata condotta in codice giallo al pronto soccorso. I carabinieri si sono occupati dei rilievi di legge.