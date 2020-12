Il calendario della Croce Rossa, il ricavato alle alle famiglie in difficoltà

Lo fanno da sei anni. Da tanti gli Operatori del sorriso di Croce Rossa diventano i protagonisti di un calendario che ogni volta viene distribuito per raccogliere fondi destinati alle nuove iniziative del gruppo e dei volontari. Anche il 2020 non fa eccezione, anche se stavolta Giuseppe Colla e i suoi collaboratori hanno preso una decisione diversa: “I proventi del calendario saranno tutti destinati all’area socio-assistenziale di Croce Rossa e in particolare alle tante famiglie in difficoltà che vengono seguite e aiutate” annuncia Colla.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà