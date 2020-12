La Nino Bixio si rifà il look: campo da paddle e palestra con vista sul Po

Mentre gli impianti sportivi piacentini funzionano a metà a causa delle restrizioni anti-Covid, (ad esempio il nuoto e il tennis sono permessi solo per i tesserati delle rispettive federazioni),

la società canottieri Nino Bixio non si ferma, anzi. I lavori di miglioramento e di restauro della struttura a bordo Po continuano senza sosta a partire dalla creazione di uno spazio esterno coperto per fare riscaldamento e ginnastica riservato a tutti i soci che, orfani di piscina e sala attrezzi interna, possono fare attività fisica con vista sul Grande Fiume. Inoltre, entro la prossima primavera, saranno riqualificati i campi da calcio, verrà installato un nuovo impianto per l’illuminazione esterna, verrà costruito un campo da paddle che si affaccia fiume Po e un campo giochi.

