Incendio in via Bixio, i primi accertamenti escludono l’origine dolosa

I primi accertamenti dei carabinieri e dei vigili del fuoco sul rogo nella baraccopoli fra via Nixio e via del Pontiere, che ha incenerito una serie di garage in lamiera, rifugio di senzatetto, lascerebbero escludere l’origine dolosa dell’incendio.

L’ipotesi più probabile, per il momento, è quella di qualcuno che abbia accatastato un po’ di materiale combustibile o per scaldarsi o forse per liberarsene. Una volta acceso il fuoco, non è stato tenuto sotto controllo e alla fine, una grande quantità di rifiuti accatastati si è incendiata.

Le fiamme si sono estese ai ricoveri in lamiera dei senzatetto e ieri pomeriggio i vigili del fuoco sono stati impegnati per ore. Il condizionale è d’obbligo perché accertamenti tecnici sulle origini dell’incendio sono ancora in corso da parte dei vigili del fuoco.