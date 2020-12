Alunni e insegnanti della scuola “Mazzini” donano mille euro alla Caritas

Quasi mille euro a favore della Caritas di Piacenza. La raccolta fondi è stata conclusa da alunni e docenti della scuola “Mazzini”, per far fronte ai bisogni delle persone che versano in grave difficoltà. “La spontaneità e la semplicità dei bambini – dicono i promotori dell’iniziativa – sono l’espressione più autentica di una comunità attenta a chi fa più fatica”.

