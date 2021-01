Primo dell’anno e sala parto da tutto esaurito. Il primo nato è un maschietto di nazionalità indiana

Gode di ottima salute, è un maschietto ed è di nazionalità indiana. Si tratta di Aganchap, il primo bambino venuto alla luce nel 2021 nel reparto di Ostetricia dell’ospedale di Piacenza. E’ nato alle 9.20 del primo dell’anno e per mamma e papà si tratta del secondogenito. Dunque, il nuovo anno si chiude all’insegna del fiocco azzurro che aveva chiuso anche il 2020: nel pomeriggio del 31 dicembre infatti, è venuto alla luce un bambino, anche in questo caso in ottima forma e dal peso considerevole di 3,6 chilogrammi, figlio di una coppia di genitori lodigiani.

“E non è finita, perchè la nostra sala parto sta lavorando a pieno regime – ha spiegato Renza Bonini che dirige la Struttura Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ausl -: nel corso della mattina del primo dell’anno sono infatti attesi altri tre parti. Un’ottima partenza che fa ben sperare e che sta a significare come la vita sia ben più forte della pandemia”.

Sono stati 1866 i nati nel corso dell’anno ormai alle spalle, con una media di circa 160 parti al mese: “Solo una lieve flessione rispetto all’anno precedente, ma in linea con il calo nazionale della natalità – ha spiegato ancora la dottoressa Bonini -. E’ stato un anno difficile sul fronte della lotta al contagio e abbiamo affrontato mesi di stress e di grande applicazione per rispettare alla lettera i protocolli. Siamo però soddisfatti perchè abbiamo mantenuto numeri importanti riuscendo a garantire standard elevati di sicurezza per preservare al massimo la salute delle mamme e soprattutto dei piccoli che sono venuti alla luce nel nostro reparto. E lo continueremo a fare, ovviamente”.