Tre bar chiusi, multe per 18 clienti. Il sindaco: “Momento difficile”

Tre esercizi chiusi dalle forze dell’ordine nel giro di poche ore a Carpaneto. E’ il sindaco del paese Andrea Arfani a renderlo noto attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Si tratta di bar che, nel corso della giornata del 31 dicembre, hanno disatteso le norme anti Covid e per i quali sono scattate le sanzioni pecuniarie previste, oltre alla chiusura forzata per cinque giorni. I carabinieri hanno sanzionato anche diciotto avventori. “Siamo tutti sulla stessa barca, per usare un luogo terribilmente comune. La barca, però, è anche quella dei negozi e delle attività chiuse dai DPCM e leggi varie. È un momento difficile. Ma lo è per tutti” è stato l’amaro commento del primo cittadino.

