Sorpresa a rubare indumenti: “Non so come fare, ho cinque figli”

Una donna nordafricana ha rubato indumenti per bambini dal valore di circa 500 euro. Alla fine è stata arrestata dalla polizia. “Li ho rubati per i miei cinque figli, non sapevo come fare a tirare avanti” ha tentato di giustificarsi. La donna ha patteggiato quattro mesi di pena per furto aggravato in flagranza di reato. Al termine dell’udienza è stata rimessa in libertà. Aveva sottratto indumenti in un negozio di via XX Settembre e ad un vicino esercizio, dove poi è scattato l’allarme.

I DETTAGLI SUL QUOTIDIANO LIBERTÀ NELL’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI